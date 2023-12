V posledních týdnech se v mediálním prostoru objevila řada návrhů změn ve školství s cílem ušetřit, např. přenést financování nepedagogických pracovníků na zřizovatele, odměňovat učitele sice slíbenými 130 procenty průměrné mzdy, ale průměrné mzdy dva roky staré, návrh změny financování asistentů pedagogů či pokus o snížení maximálního počtu hodin, které dostanou školy proplacené, tzv. PHmax. Všechny tyto návrhy mají jedno společné – nezabývají se tím, co by bylo nejlepší nebo alespoň dobré pro děti, které do škol chodí. Experti, odbory i vláda se v médiích dohadují o tom, které opatření bude mít jaký dopad na učitele a školy, kolik se tím či oním ušetří a zda je to správné místo na škrty. Co takové opatření přinese dětem, zdaleka ne všechny zajímá.

