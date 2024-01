Znáte tenhle vtip? Je o volbách amerického prezidenta a volbách do Evrop­ského parlamentu – obě hlasování se uskuteční v roce 2024. „Jedny volby budou zcela zásadní pro budoucnost Evropy a v těch druhých budou zvoleni noví členové Evropského parlamentu,“ shrnuje Pavlína Janebová, ředitelka pro výzkum v Asociaci pro mezinárodní otázky.

Neznamená to, že by červnové volby do europarlamentu neměly význam, naopak. Jejich výsledek může podstatně zamíchat rozložením moci v rámci Evropské unie. Jenže už neplatí dlouholetá pravda, že pro Evropu je vlastně jedno, kdo sedí v Bílém domě, protože USA prostě zůstanou nejbližším spojencem.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Co bude rezonovat napříč Evropou.

Obhájí Ursula von der Leyenová svůj mandát?

Co lze čekat od krajní pravice.

jak by měla Evropa reagovat na dění v USA.