Stane se, že jeden muž či žena dokáže svým rozhodnutím zásadně změnit dějiny. Nabízíme výběr osobností, které se v roce 2024 vyplatí sledovat. Ne všichni jsou vrcholoví politici a ne všichni nutně chtějí změnit dění ve své zemi, natož ve světě. Ale obrovská pozornost bude upřená na všechny.

Benny Ganc (64) aneb Návrat k normálu

Foto: Reuters

S trochou nadsázky lze říci, že pokud se v Izraeli dostane k moci Benny Ganc, přežije sekulární a demokratický stát panování nynější krajně pravicové vlády bez větších šrámů. Do armády vstoupil v roce 1977 a dotáhl to na generála. Šéfoval generálnímu štábu, což je v židovském státě pozvánka do vrcholové politiky. V ní si od roku 2018 vyzkoušel nejrůznější posty (ministr, alternující premiér i šéf parlamentu). Po útocích Hamásu ze 7. října přijal funkci v prozatímním válečném kabinetu. Je ale možné očekávat, že po konci konfliktu vyzve nynějšího, stále méně oblíbeného premiéra Benjamina Netanjahua na politický souboj.

