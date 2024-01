Proti vysokým cenám potravin chce ministerstvo zemědělství bojovat na míru vytvořenou aplikací. Ta má hlídat ceny zhruba padesáti základních potravin napříč řetězci. Plány na státní „srovnávač“ zmínil šéf resortu Marek Výborný (KDU-ČSL) na jednání s maloobchodníky začátkem prosince. Vyplývá to ze zápisu schůzky, který si HN vyžádaly podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Ministerstvo se inspiruje aplikací „e-spotřebitel“, kterou zavedlo před rokem Řecko. Obchodníci v Česku ale už předem odmítli do systému dobrovolně poskytovat data, považují ho za zbytečný. „Nejde o řešení cen potravin, ale jen o snahu se zviditelnit bez ohledu na to, kolik to bude stát,“ říká pro HN Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu (SOCR), který sdružuje velké maloobchodní řetězce.

