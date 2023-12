Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) je ve funkci teprve půl roku. Od prvního dne podle svých slov řeší, proč antimonopolní úřad nepostupuje razantněji proti kartelovým dohodám na potravinovém trhu. Ty podle ministra existují mezi řetězci i výrobci potravin. Po úřadu proto požaduje aktivnější přístup a návrh opatření, která povedou ke větší konkurenci a poklesu cen. „Někteří obchodníci mají přirážku ne 100, ale i přes 200 procent. A my bychom měli hledat nástroje, jak to postihnout,“ říká Výborný v rozhovoru pro HN.

Kvůli drahým potravinám jste se sešel s předsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petrem Mlsnou. Podle něj by úřad měl přijít s návrhem opatření, která oligopolní postavení hráčů na potravinovém trhu budou řešit. Co se tedy přesně chystá?

Po panu Mlsnovi jsem za prvé chtěl, aby antimonopolní úřad byl aktivnější a iniciativnější. Máme mezery v dodržování pravidel hospodářské soutěže, což není jen názor ministra zemědělství, ale tvrdí to i analýzy ekonomů. Zcela konkrétně jsem po něm požadoval více sektorových šetření, která musí být rychlejší a musí mít jasné dopady. Máme zákon o významné tržní síle, šetření o jeho dodržování začnou přitom teprve příští rok. Nerozumím, proč tak pozdě, ale zaplaťpánbůh aspoň za to. A za druhé, pokud antimonopolní úřad nemá dostatečné nástroje na vymáhání pravidel hospodářské soutěže, tak jsme připraveni mu je poskytnout. Požádal jsem proto pana předsedu, aby mi do 15. ledna přinesl podněty k legislativním i nelegislativním krokům. Konkrétně jsme vedli debatu o možnosti iniciativněji zahajovat šetření antimonopolního úřadu. Určitě se budeme bavit o úpravách pravidel pro fúze.

Zbývá vám ještě 90 % článku