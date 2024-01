Gymnázia vždy platila za výběrové školy, ostatně původně byla zamýšlena pro pět procent nejnadanějších. Tak už to ale dávno není. Odchází na ně v průměru dvacet procent žáků, podle ministerstva školství by to v součtu s lycei měla být až polovina. Míst by tak mělo být víc. Podle expertů to může motivovat více studentů s dobrými výsledky se na gymnázia přihlásit. Někteří politici i ředitelé škol se ale obávají, že s vyšší kapacitou se úroveň gymnázií rapidně sníží nebo je řada žáků nezvládne dostudovat.

Zbývá vám ještě 90 % článku