Smarty jako energetický nápoj Dominika Haška a Smarty jako prodejce elektroniky. Shoda jmen nedělala Petru Syrůčkovi, zakladateli a majiteli druhého uvedeného, problémy. „Než skončili, lidé se mě z legrace občas ptali, jestli už jsem je koupil. Byznysově nám to nedělalo problémy, spíš to byl icebreaker při různých jednáních,“ říká Syrůček, vlastník skupiny Smarty Brands.

Jeho byznys obsahuje kromě obchodů Smarty i síť iWant Premium Partner, prodávající produkty Apple, a také síť herních prodejen JRC. Loni se obrat skupiny dostal na 4,2 miliardy korun, v aktuálním fiskálním roce by měl pokořit pět miliard. „Držíme dvacetiprocentní meziroční nárůst – to se daří, ale bolí to, jelikož vývoj na trhu jde proti nám,“ říká padesátiletý podnikatel původem z Olomouce, jenž během studií na VŠE založil s kamarády krámek s mobilními telefony v době rozmachu GSM sítě.

