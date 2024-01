Nedaleko od švédského Göteborgu se nově tyčí dosud největší větrná elektrárna postavená ze dřeva. Vrtule dosáhne do 150 metrů, samotný stožár větrníku je vysoký 105 metrů. To je pro srovnání zhruba stejně jako nejvyšší pražský mrakodrap City Tower. Zařízení patří švédské firmě Modvion a elektřinu začalo dodávat do sítě loni v prosinci, kdy ji navštívili reportéři britské BBC.

Na obzoru poblíž druhého největšího švédského města se ale točí i několik dalších velmi podobných turbín. Pro ně je ale klíčovým materiálem ocel, ne dřevo, stejně jako pro téměř všechny nosné věže větrníků po světě. Zvenčí však není mezi dřevěným zařízením Modvionu, jehož výkon činí dva megawatty, a jeho ocelovými příbuznými vidět žádný rozdíl. I dřevěná elektrárna má silný bílý nátěr, který ji chrání před živly, a čepele vyrobené většinou z epoxydové pryskyřice. „Rozdíly jsou jasné, až když vstoupíme do věže. Stěny mají zakřivený povrch ze surového dřeva, ne nepodobný sauně,“ píše na webu BBC Jonah Fisher.

