Vzdělávání v Česku trpí tím, že tu je obrovské množství škol pro málo žáků. Zhruba každá třetí obec dnes zřizuje školu, v 90 procentech jen jednu. Malé obce mají častěji menší školy a proto za jejich provoz platí více peněz, a to až trojnásobně. A způsobuje to i velké rozdíly v kvalitě vzdělávání. Upozorňuje na to nová studie výzkumné agentury PAQ Research, kterou mají HN k dispozici. Finanční neefektivitu malých škol potvrzuje i ministerstvo školství, které vidí budoucnost v jejich slučování.

Současný stav je takový, že starostové menších obcí často nemají lidi, čas ani peníze na to, aby se o základní školy starali. „Kromě výuky by měli řešit provoz, opravy, úklid, správu IT či účetnictví. Většinou to ale dělá ředitel, který pak nemá čas řešit kvalitu výuky,“ popisuje analytik PAQ Research Jan Zeman.

