Kdo si na přelomu roku zadal do vyhledávače Google heslo Alpine Pro a kliknul na první nabídnutý odkaz, nedostal se na e-shop českého prodejce se sportovním zbožím. Vyhledávač ho odkázal na čínské internetové tržiště Temu s velmi levným zbožím. A stejné to bylo i v případě řady dalších českých firem. Čínský prodejce si totiž koupil u Googlu přední pozici při vyhledávání klíčových slov, která mimo jiné odráží i právě názvy místních značek.

Je to součástí masivní kampaně, kterou se chce interntové tržiště zviditelnit u zdejších zákazníků. Ve svém tažení pak Temu nastavilo takové ceny za tento druh inzerce, že je tuzemská konkurence není schopná dorovnat. Některé z nich se obávají krachu a zvažují podání předžalobní výzvy, jiné se snaží najít další cesty, jak zákazníky zaujmout a dominanci Temu obejít.

Jedním z e-shopů, jejichž existenci ohrožuje Temu, je firma Sherino Brand. Ta působí na českém trhu s plstěnými přízemi už 12 let. „Máme absolutní pokles objednávek, skoro 70 procent kvůli Temu. Je to tak 14 dní, co jsou naše e-shopy úplně mrtvé,“ popisuje majitelka společnosti Dagmar Kotrbová.

