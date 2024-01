I pro lidi z Hradu to bylo překvapení. Nikoliv samotný fakt, že kancléřka prezidenta Jana Vohralíková končí, ale spíš jeho načasování. Množství stížností na chování kancléřky Vohralíkové se zvyšovalo, bylo tedy stále pravděpodobnější, že do konce volebního období nevydrží. Když ale na čtvrteční interní poradě vedení prezident oznámil výměnu ve funkci kancléřky, čekal to málokdo.

Oficiálně Vohralíková končí na vlastní žádost a důvody jsou osobní. Podle informací HN má ale obměna na klíčové hradní pozici jiné vysvětlení. Napjaté vztahy, přibývající stížnosti a rozkol s mužem, který Vohralíkovou na Hrad přivedl – exdiplomatem Petrem Kolářem.

