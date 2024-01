Nejdelší deflační sérii od asijské finanční krize z konce 90. let minulého století vykázala v závěrečném čtvrtletí roku Čína. Obavy tamních obyvatel o vývoj ekonomiky vyústily až v enormní neochotu utrácet. Přestože inflace v zemi vykazovala negativní hodnoty, ekonomika ve 4. čtvrtletí meziročně vzrostla 5,2 procenta. Pro trhy však ani tato data nejsou přesvědčivým argumentem a jsou dále skeptické. Důležitým aspektem v otázce deflace je vývoj míry nezaměstnanosti. Ta se sice napříč generacemi pohybuje na předpandemických úrovních, nicméně u mladých lidí dosahuje historických maxim.

Nejnebezpečnějším následkem deflace a vysoké míry nezaměstnanosti mezi mladými je pro čínskou ekonomiku vznik deflační spirály v souvislosti s nižší vyjednávací silou zaměstnanců o mzdách. Toto riziko však vzhledem k celkové míře nezaměstnanosti vnímám jako omezené.

Dodatečné hrozby ze slabší čínské poptávky plynou i pro západní exportéry, kteří jsou ale také oslabeni vysokými sazbami a negativním sentimentem ve zpracovatelském sektoru. Mimo jiné existuje značné riziko poklesu tržeb pro firmy působící v Číně. Na druhou stranu je tamní deflace pozitivní pro vývoj importovaných cen do Evropy nebo do Spojených států, což v těchto ekonomikách podporuje dezinflaci. Ačkoliv nám může levnější zboží z Číny krátkodobě vyhovovat, v dlouhodobém horizontu je setrvání zhoršené poptávky Číňanů pro vývoj HDP států Evropy a USA negativní.

Cestou, jak z deflační krize ven, je zavedení stimulů ze strany čínské vlády. Ta se tomuto kroku bránila až do začátku tohoto týdne, kdy přišla s návrhem podpory akciového trhu ve výši 280 miliard dolarů. Dalším krokem k podpoře sentimentu investorů, spotřeby a větší expanzi ekonomiky bylo snížení povinných minimálních rezerv bank, což by mělo na trh uvolnit asi jeden bilion jüanů. Myslím si, že při současných úrokových sazbách nemusí pro tyto peníze existovat poptávka. Dlouhodobějším řešením, jak podpořit ekonomiku, by bylo snížení sazeb a také zavedení fiskálních stimulů, jež podpoří nastartování poptávky.