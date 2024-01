Jako by se oblaka drala ze země. Bílý dým stoupá k nebi, v okolí je mlha. Nejde o žádný požár, ale o prasklé potrubí s teplou vodou v Novosibirsku. Pro jeho obyvatele nešlo o ojedinělou záležitost, mezi 11. a 19. lednem tam zaregistrovali čtyři velké poruchy. Stovky domů kvůli tomu zůstaly bez topení a poté, co se vařící voda vylila do ulic, utrpělo popáleniny 13 lidí. A zatímco ve čtvrtek tam bylo tepleji než běžně – minus deset stupňů Celsia, místní už se připravují na příchod teplot pod minus 20 stupňů.

Podobné havárie potrubí se teď Ruskem šíří jako epidemie a zasahují všechny tamní regiony. V zemi kolabuje topení, na řadě míst chybí i voda a elektřina. Na vině jsou dlouhodobě zanedbané rozvodné sítě. Podle nezávislých médií jsou za hranicí životnosti asi dvě třetiny inženýrských sítí, v některých regionech je pak situace ještě horší. Kreml však potřebné peníze dává do války na Ukrajině.

