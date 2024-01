Antimonopolní úřad by mohl brzy dostat do rukou nové nástroje pro krocení vysokých cen, zejména potravin. Navrhuje si je přitom sám Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), a to na popud vlády. Ta další posilování „tlačí“ hlavně kvůli nedostatečně účinnému boji proti kartelovým dohodám. Právě ty jsou jednou z příčin vysokých cen zboží v porovnání se zahraničím.

Mezi možnými novými kompetencemi je například právo na preventivní inspekce ve firmách, přístup k lokalizačním údajům telefonních operátorů nebo finanční odměny pro zaměstnance firem, pokud upozorní na chystanou kartelovou dohodu.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Jaké nové kompetence by mohl ÚOHS získat?

Proč chce vláda jeho pravomoci rozšířit?

Může dojít k jejich zneužití?

Čeho se obává expert?