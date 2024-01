Pokud by se mezi českými regiony hledal ekonomický „skokan“, byl by jím Jihomoravský kraj. Z hlediska hrubého domácího produktu na osobu v paritě kupní síly se jeho obyvatelé dostali už na 90 procent průměru Evropské unie. Před 20 lety, když Česko do EU vstupovalo, přitom byli jen zhruba na 70 procentech. Naopak Karlovarský a Ústecký region jsou opačným případem – a jejich neúspěch „vyniká“ nejen v rámci Česka, ale v celé unii.

Když si odmyslíme dobu od skončení pandemie covidu-19, kdy se Česku ekonomicky vede vůbec nejhůř ze všech zemí Evropské unie, tak platí, že všechny české regiony dohánějí průměrnou životní úroveň v EU. Přičemž Praha ji vysoce překračuje.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Proč v Polsku bohatnou všechny kraje a v Česku je tomu naopak.

Jaké změny by nejvíc pomohly.

Co se naopak v Česku v minulých letech zlepšilo.