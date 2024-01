Většina z téměř šesti tisíc lidí, kteří pracují v Liberty Ostrava, zůstane další týden doma. A to proto, že se huť ve vlastnictví britsko-indického podnikatele Sandžíva Gupty stále nedohodla s dodavatelem energií Tameh. Potvrdili to v pondělí zástupci firmy i odborů.

„Do práce teď chodí tak 350 lidí, kteří zabezpečují základní bezpečnost, a pak 250 zaměstnanců ve válcovnách, kteří dělají na nových zakázkách,“ řekl HN Roman Bečica, předseda jedné z osmi odborových organizací v Liberty. Konkrétně jde o ocelárnu, jež patří s asi 650 členy k těm větším.

Bečica, jenž v huti pracuje 35 let, byl dříve i členem dozorčí rady podniku. Nynější stav považuje za nejhorší období, co v huti je. „Doufám, že se nakonec zprovozní vysoká pec a dojde k dohodě s Tamehem. Na tom to stojí, protože bez prvovýroby nemůže huť fungovat,“ uvedl. Právě ocelárna je klíčovým provozem, jenž potřebuje dodávky surového železa z vysoké pece. Od loňského října však stojí.

Hlavní tuzemská huť má finanční problémy a do 21. března ji chrání moratorium před věřiteli, jimž dluží několik miliard korun. Největší pohledávky téměř za dvě miliardy má již zmíněný Tameh. To je původně firemní energetika huti, s níž je technologicky propojená. Do roku 2019 měly huť a energoprovoz jednoho majitele – světovou ocelářskou jedničku ArcelorMittal. Gupta ale od magnáta Lakšmího Mittala koupil výrobu železa bez energetiky. Tameh stále patří z poloviny ArcelorMittalu a polské energetické společnosti Tauron.

Dlouhodobé spory o ceny mezi Liberty a Tamehem vyvrcholily loni. Tameh v prosinci přestal do hutě dodávat, protože kvůli neuhrazeným fakturám od Liberty neměl na nákup uhlí. A podal na sebe insolvenční návrh. Zároveň se v huti před Vánoci úplně zastavila výroba, jež byla v lepších časech schopná produkovat 200 tisíc tun oceli měsíčně.

