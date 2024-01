Českem se v posledních třech letech prohnala doslova inflační tsunami, která zvýšila cenovou hladinu o bezprecedentních 33 procent. Takovou situaci jsme zažili pouze na začátku 90. let minulého století, kdy česká ekonomika procházela šokovou terapií při přechodu z centrálně plánovaného hospodářství na tržní ekonomiku.

Nyní se zdá, že éra skokového zdražování je u konce. To by měl potvrdit výsledek za první měsíc roku. U něj i přes vysokou míru nejistoty v podobě lednového přecenění, daňových změn či nárůstu regulovaných složek energií panuje shoda mezi tuzemskými institucemi, že inflace spadne pod čtyři procenta a za celý letošek se bude v průměru pohybovat okolo tří procent.

To je zajisté dobrá zpráva, ale nemělo by se zapomínat na hospodářské škody, jejichž náprava může trvat dlouhé roky. Vysoká inflace je zhouba každé ekonomiky a my jsme toho přímými svědky. Stačily pouze tři roky a třetina (mnohdy celoživotních) úspor českého obyvatelstva se vypařila do vzduchu. Není proto divu, že se Češi v mnohých oblastech omezovali a míra úspor rostla nad dlouhodobý průměr.

V kombinaci s jedním z nejsilnějších poklesů reálných mezd zaměstnanců v rámci celé Evropské unie to muselo nevyhnutelně znamenat pokles celého tuzemského hospodářství, které je z více než 50 procent tvořeno spotřebou domácností. Ta je reálně nižší téměř o desetinu ve srovnání s obdobím před vypuknutím koronavirové pandemie, a proto se české hospodářství jako jediné z Evropské unie stále nedostalo na předcovidovou úroveň.

Navíc se nedá vyloučit, že se to nepodaří ani v tomto roce, přestože se pro letošek očekává mírné oživení české ekonomiky na pozadí klesající inflace. Ovšem potenciálně nebezpečnější, než krátkodobá stagnace je, že inflační epizoda zatřásla s důvěrou spotřebitelů v samotný systém tržní ekonomiky, když zaznívaly hlasy o nutnosti určení cen přímo státním aparátem. To je ovšem cesta, kterou jsme v minulosti absolvovali a nebyla příliš úspěšná. Je proto nutné nedopustit, aby se inflace znova vymkla kontrole.