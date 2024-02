Dosavadního hlavního velitele ukrajinských ozbrojených sil Valerije Zalužného vystřídal ve funkci nynější velitel pozemních sil Oleksandr Syrskyj. Oznámil to ve čtvrtek ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který se předtím se Zalužným sešel.

„Rok 2024 může být pro Ukrajinu úspěšný pouze tehdy, pokud dojde k účinným změnám v základu naší obrany, kterým jsou ozbrojené síly,“ zdůraznil prezident.

Zelenskyj uvedl, že ukrajinská armáda potřebuje změny a nový přístup k mobilizaci a získávání nových vojáků. Ukrajinské síly podle šéfa státu prokázaly, že mohou získat zpět kontrolu nad děním ve vzduchu, ale v loňském roce nedokázaly dosáhnout svých cílů na pozemním bojišti.

Prezidentově rozhodnutí předcházely měsíce spekulací v médiích o neshodách mezi šéfem státu a velitelem armády ohledně dalšího vedení války proti Rusku, která trvá už téměř dva roky.

Zelenskyj ve čtvrtek Zalužnému poděkoval za obranu země a „za všechna vítězství, kterých jsme společně dosáhli“, a navrhl mu, aby zůstal součástí jeho týmu.

Generálplukovníka Syrského označil Zelenskyj za velitele se zkušenostmi z úspěšné obrany Kyjeva na počátku války i z úspěšné předloňské protiofenzivy v Charkovské oblasti. Podle agentury AP je osmapadesátiletý Syrskyj od roku 2013 zapojený do snah přizpůsobit ukrajinskou armádu aliančním standardům.

Zalužnyj podle agentury Reuters uvedl, že měl se Zelenským důležitý rozhovor a že bylo přijato rozhodnutí změnit taktiku a strategii. „Úkoly roku 2022 jsou jiné než úkoly roku 2024. Všichni se proto musí změnit a přizpůsobit se také novým skutečnostem, abychom společně zvítězili,“ uvedl.

Agentury připomínají, že Zalužnyj byl jmenován hlavním velitelem ozbrojených sil v červnu 2021. Pod jeho velením vojáci odolali ruské invazi z února 2022. Během prvního roku války dokonce dobyli zpět okupované části Charkovské oblasti a také osvobodili Cherson na jihu země coby jediné oblastní centrum, které ruská vojska dokázala obsadit. Padesátiletý Zalužnyj byl rovněž strůjcem loňské ofenzivy, ale ukrajinským silám se podařilo jen málo proniknout silně opevněnou ruskou obranou. Následně se projevily rozdílné názory v ukrajinském vedení.

Generál Zalužnyj koncem loňského roku v článku pro britský časopis The Economist napsal, že válka na zemi dospěla do patové situace a že pouze velké dodávky zbraní a technologický skok by mohly vést k nové ofenzivě. Zelenskyj s tímto hodnocením veřejně nesouhlasil. Ukrajinské vedení se také rozdělilo v pohledu na další mobilizaci vojáků. Zelenskyj podle médií již dříve naléhal na hlavního velitele, aby odstoupil, ten však odmítl.

Starosta Kyjeva Vitalij Kličko, který se již dříve postavil na Zalužného stranu, uvedl, že doufá, že vedení země dokáže vysvětlit veřejnosti změnu ve velení ozbrojených sil, zatímco pokračují těžké boje na frontě a je nutné pokračovat v efektivní spolupráci se zahraničními partnery. Zachování jednoty společnosti vyžaduje autority, kterým veřejnost věří, dodal podle BBC.

Generál Zalužnyj je mezi vojáky i obyvatelstvem mimořádně oblíbený. Proto se opakovaně objevovaly spekulace, že pomýšlí na vlastní uplatnění v politice. To ale sám popřel, poznamenala agentura DPA a dodala, že Zalužnyj, který je jedním z nejvyšších důstojníků ukrajinských ozbrojených sil bez jakéhokoli zázemí v bývalé sovětské armádě, se opíral o velitelské struktury vybudované po vzoru NATO.

Agentura AP poznamenala, že Zalužnyj se navzdory své popularitě vyhýbal záři reflektorů a tuto roli přenechával Zelenskému. Veřejně vystupoval jen vzácně a pouze výjimečně poskytoval rozhovory. Australský generál ve výslužbě Mick Ryan popsal Zalužného jako „charismatického a oblíbeného vojenského vůdce“, kterého bude těžké nahradit.