V Česku máme spoustu věcí, ve kterých jsme zejména v přepočtu na obyvatele naprostá světová špička: spotřeba piva, počet pornohvězd, vyrobená auta, turistické značky, metalové koncerty, foukané sklo… To všechno je známé, je ale celá řada dalších oborů a činností, o kterých třeba není tolik slyšet, ale jsme v nich opravdu výjimeční.

Pornstars per million inhabitants:



🇨🇿 Czechia: 86.19

🇭🇺 Hungary: 85.05

🇺🇸 USA: 27.25

🇱🇻 Latvia: 20.53

🇵🇷 Puerto Rico: 16.36

🇯🇵 Japan: 14.15

🇨🇦 Canada: 10.18

🇸🇰 Slovakia: 9.81

🇪🇸 Spain: 8.30

🇷🇴 Romania: 7.95

🇩🇪 Germany: 7.45

🇷🇺 Russia: 7.06

🇫🇷 France: 6.03

🇦🇺 Australia: 5.54

🇪🇪… — World of Statistics (@stats_feed) February 5, 2024

Někde jsem si před lety přečetl, že Česko má nejhustší síť veřejných knihoven a železničních tratí na rychlost do 50 km/h na světě, což z nás dělá mimořádně cool zemi pro 19. století. Jenže teď jsme v 21. století, takže je potřeba ty cool věci hledat trošku někde jinde.

To zároveň ale neznamená, že všechno staré je automaticky špatně. Velký obdiv naopak zaslouží převedení letitého umu do moderního hávu, zvlášť pokud je to byznysově úspěšné. I takových věcí u nás máme dost a rád je ve svém výčtu sedmi věcí, ve kterých jsou Češi opravdu dobří, uvádím.

