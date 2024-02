Spojené státy a arabské země připravily plán na uznání nezávislého palestinského státu. S odkazem na list The Washington Post to píší izraelská média. Součástí návrhu je i evakuace řady židovských osad ze Západního břehu a vznik palestinského hlavního města ve východním Jeruzalémě. Projekt počítá také s palestinskou vládou v Pásmu Gazy, kde právě probíhá izraelská vojenská operace proti extremistickému hnutí Hamás. Pokud by ke vzniku palestinského státu opravdu došlo, jednalo by se po desetiletích o diplomatický průlom.

