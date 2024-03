Dva roky po začátku války už Česko poslalo napadené Ukrajině skoro všechnu zbytnou vojenskou techniku, kterou mělo ve skladech. Pomoc tím ale nekončí, teď přichází řada na nejstarší stroje přímo od bojových útvarů. Ministerstvo obrany HN potvrdilo, že se chystá poslat i původní tanky T-72M1 z konce 80. let. Jako kompenzaci by Česko mělo dostat další starší německé tanky Leopard 2A4: část zdarma v rámci takzvané kruhové výměny na podporu Ukrajiny, druhou část chce dokoupit. Do bránící se země navíc průběžně odcházejí i poslední letuschopné bitevní vrtulníky Mi-35.

