Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka představil parametrické změny v systému důchodů, které – pokud by skutečně začaly platit – by znamenaly největší reformu penzijního systému za posledních třináct let. Stačily ale pouhé dva dny na to, aby se člověk vrátil do reality a pochopil, že jakýkoliv náznak důchodové reformy v Česku politicky nemá šanci uspět.

Český penzijní systém je založený na tom, že se současné penze vyplácejí z toho, co právě teď odvádějí pracující do kolonky sociální pojištění. Nikdo nemá u státu vlastní důchodový účet, ze kterého by o pár desítek let později čerpal penzi, přestože se občas politici tváří, že to tak funguje a že kdo odvede víc, na konci, v důchodu, dostane automaticky víc. Není to pravda, dostane jen tolik, na kolik v daném čase rozpočet a politická vůle budou mít.

