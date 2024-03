Nedávný návrh severočeských senátorů Přemysla Rabase a Martina Krska (nestraníci za SEN 21), jak pomoci stále více ekonomicky pokulhávajícímu Ústeckému a Karlovarskému kraji, prý na ministerstvu pro místní rozvoj berou vážně. Podrobná analýza navrhuje například vznik speciálních ekonomických zón, kde by podnikatelé získali daňové úlevy, větší podporu škol či státní pomoc s proměnou sídlišť a vyloučených lokalit. „Víme, že výsledky nejsou dobré a vypadá to, že ministerstvo nic nedělá, ale není to tak. V běhu je řada programů, které, jak věříme, během pár let přinesou výsledky,“ říká náměstek ministra pro místní rozvoj Radim Sršeň (STAN), který má pomoc zaostávajícím oblastem na starosti.

