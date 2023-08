Na severočeských hnědouhelných velkolomech by se mělo těžit uhlí už jen nejvýše 10 let. První, Důl ČSA, skončí nejpozději v roce 2026. Vláda nyní zvažuje, co s mnohakilometrovými jámami, které po těžbě zůstanou. Už na konci června schválila, že v...

15. 8. 2023 ▪ 8 min. čtení