V blízké budoucnosti se čistírny odpadních vod stanou i energetickými centry. Nebudou energii jen spotřebovávat, jak je to nyní běžné, ale také vyrábět. Budou využívat teplo z odpadní vody či bioplyn z kalů, a kde to půjde, umístí fotovoltaické panely. „V nové legislativě se na nás valí množství změn, které budou stát miliardy korun,“ říká v rozhovoru s HN Vilém Žák, ředitel Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR. Na připravované novinky se dívá trochu s obavami. Naopak by uvítal, kdyby se i do čištění odpadních vod zavedl princip „znečišťovatel platí“. Tedy že by například firmy vyrábějící nebezpečné látky znečišťující životní prostředí platily za jejich odstraňování.

Je pitná voda v Česku stále vzácnější?

Z pohledu vodohospodářů ještě pořád zažíváme vodní blahobyt. V tuto chvíli můžeme říct, že v Česku je vody dost, jak té povrchové, tak podzemní. Jak ale dochází ke klimatickému vývoji a růstu průměrné teploty, dochází i k vyššímu výparu a k jinému rozložení srážek v průběhu roku. A to nám začne způsobovat problémy se zásobami vody. Průměrný úhrn srážek je stále stejný jako v historii, ale bohužel přichází v jiných termínech a s jinou intenzitou. Když například přijdou rychlé, silné deště, tak se voda nestačí vsáknout a jen odteče bez užitku pryč. Navíc, jak už jsem zmínil, výpar je vyšší.

