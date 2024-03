Až 300 tisíc korun mohou získat inspirativní města a vesnice, které se přihlásí do soutěže Zelená obec roku. Zapojit se mohou se svými zajímavými projekty z oblasti životního prostředí, úspor energií či zmírňování klimatické změny. Organizátoři soutěže, banka ČSOB a Hospodářské noviny, nově prodloužili příjem přihlášek, a to až do konce března.

„Rozhodli jsme se tak vyjít vstříc městům a obcím, které se o projektu dozvěděly teprve v nedávných dnech a rády by své projekty vedoucí k udržitelnosti ještě přihlásily,“ říká člen představenstva ČSOB Ján Lučan.

