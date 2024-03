Investiční narativy se střídají poměrně rychle. Momentálně táhne akcie nahoru euforie kolem umělé inteligence. Zdá se, že inflaci už považují burziáni za věc minulosti. Nicméně poslední data ukazují, že návrat ke stabilním cenám ve Spojených státech potrvá déle, než mnozí doufají. Na to zřejmě Fed zareaguje přísnějším postojem k měnové politice. Americkou centrální banku, jak známo, není radno podceňovat.

Scénář, že by Fed snížil úroky již na březnovém zasedání, můžeme kategoricky vyloučit. Vývoj cenové dynamiky ukazuje, že se datum prvního „cutu“ neúprosně vzdaluje. V posledních týdnech se zformoval konsenzus, že se Fed poprvé vydá se sazbami dolů v červnu. Nicméně ani tento termín nelze považovat za definitivní.

Šéf centrální banky Jerome Powell zřejmě vyzdvihne progres, kterého se v boji s nestabilními cenami podařilo dosáhnout, zároveň však zdůrazní, že vyhlašovat vítězství nad inflací je předčasné. Na shromáždění dojde k pravidelné kvartální aktualizaci ekonomických předpovědí. Stěžejním bude nový dot plot, tedy oficiální predikce sazeb představitelů Fedu.

Prosincový dot plot signalizoval trojnásobné snížení úroků v roce 2024. Tato projekce zůstane nejspíše beze změny. Nicméně pokud by zástupci centrální banky chtěli vyjádřit znepokojení nad současným zadrháváním dezinflačního procesu, mohli by zvednout odhad sazeb na příští rok. Takový krok by měl značný symbolický význam.

Začátkem ledna investoři očekávali, že se letos Fed vydá s úroky dolů celkem šestkrát. Z tohoto optimismu vystřízlivěli a nyní sázejí na realističtější, trojnásobné snížení sazeb. Jestřábí revize výhledu monetární politiky obvykle vede k poklesu cen aktiv. AI však zafungovala jako všespásný faktor a portfolio manažeři veškeré negativní zprávy de facto ignorují.

Tvrdší vyznění aktuálního zasedání či agresivnější dot plot by mohly vrátit Fed do centra investorské pozornosti. Správci peněz by si tak opět začali všímat přísnější úrokové choreografie Fedu a vyšších dluhopisových výnosů, což by poslalo našponované akciové valuace dolů.