Sníží, nesníží, o kolik… To jsou otázky, které nyní trápí investory. V případě Fedu a ECB se hraje o načasování prvního snížení úrokových sazeb. Obě centrální banky si chtějí počkat, až si budou jisté ohledně udržitelnosti současného ústupu inflačních tlaků. Minulý týden guvernér Fedu Jerome Powell označil sázky na březnové snížení sazeb za předčasné a spekulace na březen definitivně pohřbila silná data z trhu práce.

ECB zní méně jednoznačně, avšak i poslední evropská data překvapila pozitivně. V případě České národní banky je jasno o směru a hraje se „pouze“ o tempo. Konsenzus trhu se pro čtvrteční zasedání posunul na padesát bazických bodů a ve všech případech trhy diskontují rychlé dosažení „neutrální“ úrovně – pro ČNB v létě, pro Fed a ECB v zimě letošního roku.

Taková očekávání jsou podložena historickou zkušeností, neboť většina cyklů snižování úrokových sazeb byla rychlá a razantní. Přesto by neměla být otázka načasování či velikosti jednotlivých kroků při snižování tím hlavním, co by mělo investory trápit. Oddálení prvního snížení úrokových sazeb by nebylo žádnou katastrofou a investorům by patrně přineslo jen dočasné ztráty. Naopak by se jednalo o pozitivní zprávu pro institucionální investory s vysokou alokací do dluhopisů, jako jsou pojišťovny či penzijní fondy, a banky, jejichž hospodaření je citlivé na úrokové marže.

Navzdory aktuální příznivé situaci nabádá historická zkušenost k opatrnosti. Dlouhá období vysokých úrokových sazeb většinou končila „špatně“. Dražší a méně dostupné financování dříve či později dostane slabší hráče pod tlak. Dokážou mu uniknout jen investoři s dostatkem kapitálu a likvidity, připravení využít stresu na trzích.

Klíčovou otázkou tedy je, jestli se zrealizuje scénář měkkého přistání, či nikoliv. Pokud ano, pak investoři vydělají téměř na všem, i když mnohem méně než v roce 2023. Pokud ne, pak by se na rozdíl od předchozích dvou let měla vyplatit klasická diverzifikace portfolia mezi dluhopisy, akcie a alternativní aktiva.