Uvažovalo se o něm už od 80. let minulého století, ale až nyní začíná mít skutečně reálné obrysy. Pokud vše půjde podle plánu, mělo by mít v sezoně 2030/2031 Brno k dispozici další zdroj tepla – horkovod z jaderné elektrárny v Dukovanech. V jejím areálu včera zástupci společností ČEZ a Teplárny Brno podepsali takzvanou realizační smlouvu, která umožní začít hledat zpracovatele projektové dokumentace. Příprava stavby má skončit na jaře 2027. Společnosti zároveň podepsaly smlouvu o budoucí smlouvě na dodávky tepla. Byli u toho i (na snímku zleva) ministr dopravy Martin Kupka, brněnská primátorka Markéta Vaňková, premiér Petr Fiala (všichni ODS) a šéf ČEZ Daniel Beneš.

Podle primátorky Vaňkové by cena tepla z horkovodu měla být nižší nebo srovnatelná s jinými zdroji. Nyní Brňané platí za teplo asi 1200 korun za gigajoule s DPH. „Podle aktuálních výpočtů, které máme, tak je reálné, že by v roce 2030 cena klesla na částku kolem 1000 korun, to znamená, měla by být nižší. Každopádně můžeme téměř s jistotou říct, že v roce 2030 by ta cena měla být stabilní a nižší než jakákoli jiná cena z jiných zdrojů,“ řekla Vaňková.

Horkovod dlouhý 42 kilometrů má snížit závislost Brna na plynu, která je dnes u tepla asi 80procentní. Dukovany by měly v budoucnu zajistit polovinu potřeby tepla v Brně. Odhadované náklady na stavbu jsou 19 miliard korun, dvě miliardy z toho budou investice společnosti ČEZ přímo v areálu dukovanské elektrárny.