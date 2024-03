Když se sejdou čtyři bývalí centrální bankéři, jeden pan Euro, podnikatelé a šéfové největších podniků a bank, a diskutují na téma zavedení jednotné měny euro, je o „zábavu“ postaráno. Fórum Hospodářských novin nakonec veškerá očekávání předčilo. A přineslo jeden nečekaný závěr.

Jak to tedy vypadá s eurem v Česku? Obě strany sporu udatně a nekompromisně chrání své pozice, jejichž sblížení je nemožné. Pokud začneme argumenty proti, tak to jsou třeba černí pasažéři eurolandu, kterých postupně přibývá. Neboli země, které stále více spoléhají na to, že když přijde nějaká krize, dostanou záchranné lano. Kdo si vzpomíná na finanční krizi roku 2008 a Řecko, tomu se při představě, že by podobných zemí teď bylo daleko víc, dělá špatně. A jak – možná trochu překvapivě – uvedl jeden z tradičních zastánců a jednodenní pan Euro, ekonom Petr Zahradník –, je úplně klidně možné, že kdyby Česko zavedlo euro, tak se klidně oním černým pasažérem může stát také. Poslední inflační epizoda i stav veřejných financí prostě ukazují, že hospodářská politika aktuálně nepatří mezi schopnosti, kterými česká elita vyniká.

