Něco podobného jako se vlivem ruské agrese vůči Ukrajině otřásají geopolitické vztahy v Evropě, se kvůli hrozbě z Číny odehrává v Asii. Japonsko – od druhé světové války s omezenou armádou a výzbrojí spoléhající na spojenectví s USA a americký jaderný deštník – mění svoji pozici. Tento týden by se mělo stát oficiálním členem spojeneckého uskupení AUKUS, které se skládá z USA, Austrálie a Velké Británie. Měl by to podle deníku Financial Times oznámit prezident Joe Biden, kterého nyní přijel do Washingtonu navštívit japonský premiér Fumio Kišida.

Už v březnu udělala japonská vláda další nenápadný krok, kdy povolila do budoucna prodej svých zbraní do zahraničí. Zatím by mělo jít jen o nový bitevní letoun, vyvíjený se spojenci.

