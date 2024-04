Když byl před třemi lety Robert Veverka obviněn z nabádání k užívání návykových látek, myslel si, že je to špatný vtip. Časopis o legalizaci marihuany vydával jedenáct let a na trhu už měl pevné místo. Policie ale prošla vydání za posledních deset let a usoudila, že prostřednictvím receptů s obsahem konopí nebo jeho fotografií propaguje drogy.

Použili paragraf o toxikomanii, kterému zastánci legalizace – ale i někteří odborníci – hovorově říkají kvůli jeho širokému využití „gumový“ nebo „bolševický“. A soud následně Veverkovi, který je pražským komunálním politikem za Piráty, vyměřil podmínku na dva a půl roku. Nyní je v takzvaných připomínkách návrh na jeho zrušení, ale i další revoluční změny v trestech za pěstování či výrobu konopných produktů. Jenže do cesty se mu postavil jiný a ten naopak jakékoliv rozvolnění odmítá. V pozadí tohoto boje jde přitom o hodně: o celou novelu trestního zákoníku, která má mimo jiné uvolnit přeplněné české věznice.

