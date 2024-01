Už tuto středu má představit dlouho očekávaný návrh na legalizaci konopí. Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil ale v rozhovoru pro HN připouští, že bude mnohem méně ambiciózní, než si přál. Zahrnovat nebude zavedení regulovaného trhu s konopím. Tvrdí, že jde o ústupek lidovcům. „U všech ostatních stran vládní koalice jsem vnímal spíš podporu,“ říká s tím, že o nutnosti odvážnějších změn bude ale mluvit dál. Vysvětluje, proč si stojí za názorem, že by regulovaný trh s kokainem fungoval lépe než současná prohibice. Tedy za slovy, která během jeho práce na návrhu týkajícího se konopí, někteří z vládních lidovců využili k tomu, aby mluvili o Vobořilově odvolání.

Do konce roku 2023 jste chtěl připravit návrh k zavedení regulovaného trhu s konopím. Proč se tak nestalo?

Připravený ho mám. Představit jsem ho chtěl už 13. prosince, ale nakonec jsme to odsunuli na 10. ledna. Důležité je říct, že návrh zatím nezahrnuje celé spektrum dostupnosti konopí, čímž bychom zachytili významnou část černého trhu. Po dohodě i s KDU-ČSL primárně otevřeme samopěstování. Už složitěji se domlouváme na dalších rozšířeních. KDU-ČSL souhlasí v případech zlepšení dostupnosti pro léčebné účely – což jsem uchopil.

S větším uvolněním, které by zahrnovalo vznik celého nového trhu se specializovanými prodejnami, jste si to ale rozmyslel?

Na mém odborném názoru se nic nemění. Dokud u toho budu, budu říkat, že k tomu, abychom překlopili současný černý trh do podoby, v níž máme o konopí přehled, tak je nějaký model výdeje – i kdyby to měly být jen lékárny – nezbytný.

Jak to tedy chcete ve středu 10. ledna prezentovat?

Představím to, na čem je shoda. A pod čarou řeknu, co si myslím, že by se mělo udělat. Chtěl bych, abychom o tom vedli politickou diskusi. Ale samozřejmě nebudu do vládního návrhu dávat něco, na čem se vláda neshodne.

