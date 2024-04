Meziroční růst spotřebitelských cen v Česku činil v březnu dvě procenta, stejně jako tomu bylo v únoru. Oproti loňskému březnu si lidé museli připlatit zejména za bydlení, stravování a ubytování. Ceny klesly pouze u potravin a nealkoholických nápojů. Údaje ve středu zveřejnil Český statistický úřad. V porovnání s únorem vzrostly ceny o 0,1 procenta, a to hlavně kvůli zdražení dálničních známek a pohonných hmot. Analytici očekávají, že v dalších měsících už Česko podobně nízkých čísel nedosáhne.

Ceny zboží v březnu meziročně vzrostly o 0,1 procenta. Služby podražily o 5,4 procenta. Vývoj cen v jednotlivých oddílech spotřebního koše byl však rozdílný. „Jediným oddílem, kde ceny meziročně klesly, byl oddíl potraviny a nealkoholické nápoje, a to zhruba o šest procent,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ Pavla Šedivá.

„Čtvrtinu inflace generují ubytovací a stravovací služby, které mimochodem za poslední tři roky podražily už o 50 procent. Je to vlastně český inflační rekordman, kterému s malým odstupem sekundují náklady na bydlení a ceny oblečení a obuvi,“ uvedl hlavní ekonom banky Creditas Petr Dufek. „Lze zopakovat minulé tvrzení, že se inflace přestěhovala právě do služeb,“ doplnil s tím, že může být problémem inflaci ve službách ještě letos vůbec zkrotit.

Bez výrazného poklesu cen potravin by celková inflace byla zhruba o jeden procentní bod vyšší, upozornil analytik společnosti Deloitte David Marek. Deflace v cenách potravin by podle něj v příštích měsících měla postupně odeznívat, což by mohlo vést k tomu, že celková inflace začne opět zvolna růst. „Měla by se ovšem udržet v tolerančním pásmu inflačního cíle ČNB, tedy do tří procent,“ odhadl.

Pro centrální banku jsou včera zveřejněná čísla signálem, že úrokové sazby mohou dále klesat, inflace je o 0,9 procentního bodu pod prognózou centrální banky. Analytici vesměs očekávají, že i na dalším měnovém zasedání centrální bankéři sníží sazby o půl procentního bodu.

„Pokud ČNB nechtěla zrychlit tempo snižování sazeb na svém posledním měnovém jednání, neučiní tak pravděpodobně ani na tom nadcházejícím začátkem května, a to právě s argumenty nadále silnější inflace ve službách,“ uvedl analytik České bankovní asociace Jakub Seidler.

„Vzhledem k přetrvávání inflace ve službách by ČNB měla postupovat ve snižování sazeb i nadále opatrně a příliš nepřeceňovat aktuální zlevňování potravin. Proto i na květnovém zasedání nejspíše sníží sazby ‚jen‘ o 50 bodů,“ souhlasí Dufek.