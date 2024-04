Pokud by vypukla válka mezi Spojenými státy a Čínou, bude potřeba, aby v průběhu prvních tří dnů americká armáda našla a zlikvidovala 350 čínských lodí. Pokud by začaly boje mezi Severoatlantickou aliancí a Ruskem, je potřeba během prvních tří dnů zlikvidovat 2400 ruských tanků, bojových vozidel pěchoty a dalších obrněnců. I když druhé číslo se vlivem ruských ztrát po invazi na Ukrajinu zřejmě rapidně snížilo, odhad amerických analytiků vyplývající z válečných her v roce 2019 stále předpokládá velmi rychlý začátek válečného konfliktu, ve kterém se de facto rozhodne o výsledku.

Něčeho takového bude čím dál obtížnější dosáhnout bez dvou věcí: bez masivního nasazení levnějších, ale chytřejších zbraní, jako jsou drony, a bez umělé inteligence, která slouží jak ke zpracování obrovského množství dat na moderním bojišti, tak k výběru cílů a v budoucnu třeba i ke koordinaci masových útoků hejny dronů ať už ze vzduchu nebo na moři.

