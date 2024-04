Měsíce trvající čekání skončilo. Sněmovna reprezentantů amerického Kongresu schválila balík pomoci Ukrajině, Izraeli a Tchaj-wanu, na který zoufale čekají především bojující Ukrajinci. Šedesát miliard dolarů, které jsou určené pro Kyjev, je klíčová pomoc, kterou nemůže nikdo jiný nahradit.

Balík zákonů, který obsahuje také nové sankce proti Íránu a hrozbu sociální síti TikTok, že musí v USA změnit majitele, jinak ji čeká zákaz, míří do Senátu. Ten by měl zákony schválit v úterý, a i když jde o jinou podobu, než která prošla Senátem před časem, nečeká se problém. Potom by mělo vše okamžitě zamířit k podpisu do Bílého domu prezidentu Joeu Bidenovi.

