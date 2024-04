Co by měl umět kávovar, aby se o něm dalo říct, že je to přístroj na bázi umělé inteligence? I o tom mají rozhodnout děti v rámci úkolů, které doplňují nové videokurzy projektu Generace AI. Provází jimi známý influencer Svatopluk Barek, který je...

22. 3. 2024 ▪ 4 min. čtení