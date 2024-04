Kdyby tak člověk byl indiánem, vždy pohotový, a předkloněn ve vzduchu na pádícím koni, stále znovu by se zachvíval krátkými otřesy země, až by nechal ostruhy ostruhami, neboť ostruh nebylo, až by odhodil uzdu, neboť uzdy nebylo, a sotva před sebou spatřil zemi jak hladce vysečenou step, už i bez koňské šíje a hlavy.

To není úryvek z povídky, to je povídka celá. Povídka o jedné větě. Stává se tím nejkratším, a tím pádem i slovně nejšetrnějším příběhem, který byl kdy velikým perem napsán. Je to nejekonomičtější příběh světa.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Kdy se cítíme uvězněni v hmotném světě?

Kdy toužíme po neomezené svobodě?

Nejsme ve skutečnosti závislí na něčem mocnějším, než jsme my sami?