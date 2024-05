Překvapení se nekonalo, Česká národní banka na svém květnovém jednání snížila základní úrokovou sazbu o půl procentního bodu. Tedy přesně tak, jak ve vzácné shodě předpovídali všichni analytici. Úrokové sazby jsou na nejnižší úrovni za poslední dva roky. Guvernér Aleš Michl ale na tiskové konferenci několikrát zopakoval, že centrální banka hodlá setrvat v přísné měnové politice a může kdykoliv přestat se zlevňováním peněz.

Je pochopitelné, že se guvernér po „inflační epizodě“ nežene do experimentů a návratu inflace se bojí. A to přesto, že jeho vlastní analytický aparát ve své prognóze navrhuje o procentní bod nižší úroky. Inflace číhá, vyrojit se podle Michla může odkudkoliv, lidé se mohou vrátit do obchodů, případně mohou bojovat za vyšší mzdy, obchodníci nemusí pokračovat ve slevách a hospodští (a další poskytovatelé služeb) budou chtít zdražovat.

Tato politika centrální banky ale s sebou přináší řadu otázek.

Zbývá vám ještě 70 % článku

Co se dočtete dál Jak rychle bude pokračovat ČNB ve snižování úrokových sazeb

Jaká je optimální úroková míra podle centrálních bankéřů

Jaké důsledky bude mít aktuální rozhodnutí ČNB

Co se dá očekávat v dalších letech?