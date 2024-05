Spoříte si na důchod? Pak vám náleží pochvala, že se ke svému finančnímu zabezpečení stavíte zodpovědně. Zde ale pro většinu lidí dobré zprávy končí. Pravidelné příspěvky do penzijního fondu sice mají příjemnou výhodu v podobě státního příspěvku a možnosti daňových odpočtů, ale jinak je pohled na jejich výkonnost spíše k pláči. K optimismu nepřidají ani vysoké poplatky. Naštěstí je tu od Nového roku možnost zvolit výhodnější strategii.

O důležitosti odkládání si volných prostředků na stáří snad už ani nemůže být sporu. Zprávy o neblahém vývoji státního penzijního systému se na nás valí ze všech stran a realizace tak potřebné důchodové reformy opět zamrzla na mrtvém bodě a ze všeho nejvíce připomíná příslovečné čekání na Godota. Spořit si po vlastní ose je tak bezesporu nutností. Bohužel ale ani situace penzijních fondů v Česku není nic, z čeho by měl mít člověk radost. Obzvláště pak ten člověk, který do nich přispívá.

Jak upozorňuje i Národní rozpočtová rada, české penzijní fondy patří mezi nejkonzervativnější v rámci OECD, s dominantním zaměřením na vládní dluhopisy a minimálním podílem akcií. Hůře jsou na tom jen rozvojové země. To se odráží i na jejich výnosech, které rovněž dominují spodku srovnávacích žebříčků, a to jak v reálném, tak nominálním vyjádření. Výnosnost českých penzijních fondů je zároveň v reálném vyjádření dlouhodobě záporná, takže pokud by nebylo penzijní připojištění podporováno státními příspěvky, funkci úspor na stáří by jednoznačně neplnilo.

Aby toho nebylo málo, penzijní fondy využívají svého oligopolního postavení a úspory drtí i vysoké poplatky jak za vedení, tak ze zisků. Uplynulé měsíce ve znamení inflace také nepomohly. Jak z toho ven? Občan může od Nového roku zvolit ve všech ohledech výhodnější dlouhodobý investiční produkt, známý pod zkratkou DIP. Stát má ale jedinou možnost – zvýšit konkurenci na trhu, transparentnost, podpořit efektivnější investiční strategie a zajistit férovější poplatkovou strukturu.