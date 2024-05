Je to paradox. V nejbohatší části Česka je nejhorší přístup ke vzdělání. Na žádnou střední školu se v Praze nedostalo 16 procent z dětí, které se na ně hlásily. Naproti tomu v chudších regionech, na Ústecku či Karlovarsku, se dostali na školy prakticky všichni uchazeči – devadesát sedm procent. Jak je to možné a kdo za tento do očí bijící nepoměr může?

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Co se stalo, že v Praze nejsou místa na školách?

Kdo je za to zodpovědný?

Co se musí stát, aby se problém neopakoval?