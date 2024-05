Jak jste to říkal? DIP? To je penzijní připojištění? Zhruba tak reagoval ohledně nového produktu pracovník IT z velké tuzemské banky. Jasně to dokládá, že povědomí veřejnosti o novém spoření na stáří – dlouhodobém investičním produktu (DIP) – je nízké. A tím pádem se poptávka klientů zatím rozjíždí pozvolna. Motoristickou terminologií: řidič jede maximálně na dvojku. Nepomáhá tomu ani malá marketingová podpora ze strany většiny poskytovatelů tohoto spoření na penzi.

„Počet klientů zatím není tak vysoký, jak bychom si přáli,“ uvádí David Hercig, výkonný ředitel fondu Indexit, spadajícího pod Prosperita investiční společnost. Blíže se k počtu klientů nevyjádřil.

Co se dočtete dál Kdo z poskytovatelů DIP nyní vede v počtu smluv.

Pro koho není možnost daňového odpočtu zajímavá.

Kde jsou překážky pro rozvoj DIP.