Od loňského roku si mohou Češi investovat na penzi s daňovým zvýhodněním na vlastní pěst. V rámci dlouhodobého investičního produktu (DIP) lze přitom zhodnocovat své prostředky v podílových nebo pasivních fondech bez ohledu na to, v čem tyto fondy mají peníze. Lze si také do vlastního portfolia zařadit třeba dluhopisy nebo individuální akcie. Nabízí se tak otázka, do čeho se Češi rozhodli investovat. HN mají data od největších poskytovatelů DIP a podívaly se na konkrétní nejoblíbenější investice.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Proč má DIP předpoklady připravit lidi na penzi lépe než běžné penzijko.

Co všechno lidé v DIP mají u největších hráčů na trhu.

Kteří poskytovatelé jsou poplatkově nejvýhodnější.