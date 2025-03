V posledním týdnu patří mezi investory k nejsdílenějším grafům jeden, který odhaduje vývoj americké ekonomiky v letošním prvním čtvrtletí. Obyčejně předpovědi takovou pozornost věnuje málokdo, to by ale nesměla hovořit o propadu hospodářství v prvním čtvrtletí o více než dvě procenta. Pakliže by se zmíněné naplnilo, jsou současné propady akciových trhů jen začátek. Do toho v posledních dnech prudce oslabuje americký dolar. Mezi investory se také začíná hovořit o tektonickém posunu, který je v neprospěch amerického trhu.

