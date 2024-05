Jak jste to říkal? DIP? To je penzijní připojištění? Zhruba tak reagoval ohledně nového produktu pracovník IT z velké tuzemské banky. Jasně to dokládá, že povědomí veřejnosti o novém spoření na stáří – dlouhodobém investičním produktu (DIP)...

22. 5. 2024 ▪ 5 min. čtení