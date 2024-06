Ještě v roce 2010 byl americký Ford druhou nejprodávanější značkou nových osobních vozů v Česku po domácí Škodě Auto. Čtrnáct let poté je za první čtyři měsíce roku podle dat Svazu dovozců automobilů na desáté příčce, například dříve vysmívaná Dacia je šestá, když prodala skoro dvakrát více vozů. Libor Beneš, country manažer českého zastoupení značky, s propadem a současnou pozicí spokojený samozřejmě není. Ale věří, že se Ford za pár let přesune do první pětky. V rozhovoru s HN popisuje, jak toho chce dosáhnout.

„Chceme cílit na to, že jsme jediná tradiční americká značka na trhu a máme modely, které nikdo jiný nemá. Ať už je to Mustang s osmiválcovým motorem, nebo sportovní pick-up Ranger Raptor, který nemá přímou konkurenci,“ říká Beneš. Počítá přitom s tím, že ještě dlouhé roky budou dominantní část prodejů tvořit vozy se spalovacím motorem.

