Moje největší politické přání se splnilo. Česko je členem Evropské unie a letos jsme oslavili 20 let od našeho vstupu do ní. Byl to víc než sňatek z rozumu, prohlásil, jak si pamatuji, tehdejší prezident Václav Klaus při podpisu smlouvy o přistoupení v Athénách v roce 2004. Ale rozumu v tom rozhodnutí bylo mnoho.

My Češi obecně dáme více na rozum než vášeň. A rozumem bych se rád řídil i u dalších podobně důležitých rozhodnutí. Jedním z takových, které čeká současné politiky, je budoucnost české energetiky. Je to rozhodnutí, které uděláme nyní, jeho důsledky ale ponesou především další generace. Vím, proč o tom hovořím. Mám vnuky a vnučky a chtěl bych, aby žili spravedlivý, důstojný a kvalitní život.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Jaká je budoucnost české energetiky?

Jaký skutečný potenciál mají obnovitelné zdroje?

Proč mají pro nás skutečné ekonomické i ekologické výhody?