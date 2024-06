Počet hackerských útoků prudce roste. Jejich terčem ale nejsou jen velké firmy a instituce, podveden může být každý, kdo vlastní chytrý mobilní telefon. „Je to brána do vašeho soukromí, data z něj kopírují váš denní rytmus, tedy to, kolik...

15. 5. 2024 ▪ 2 min. čtení