Na to, co se dělo s cenami na začátku minulého roku, dnešní generace nejspíš nikdy nezapomenou. Jen za loňský leden vzrostla oficiální cenová hladina o šokujících šest procent, protože se na účtech Čechů už plně projevila energetická krize (navíc přestal platit úsporný tarif, přičemž strop cen byl poměrně vysoko). K tomu obchodníci znovu zdražovali, co to šlo. Ne tolik jako v lednu 2022, ale skok to byl výrazný. Navíc jsme za sebou měli celý rok, v jehož průběhu meziměsíční inflace zpravidla výrazně překračovala jedno procento. Ceny potravin letěly nahoru tak, že jsme za ně po roce platili o čtvrtinu víc. Trend byl tak silný, že sezonní výkyvy se ve statistice prakticky ztrácely.

Teď jsme přesně v opačné situaci.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Jak zdražily potraviny v dubnu?

Co ukazují květnová data?

Dochází ke snižování ziskových přirážek výrobců a prodejců?