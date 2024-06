Premiéru před několika stovkami návštěvníků si v pondělí odbyl první český bateriový vlak. Představení na veletrhu v Ostravě je symbolické – právě na severu Moravy by měl od prosince jezdit. Moravskoslezský kraj ho nasadí na trať z Ostravy do Studénky a do Veřovic – v první části bude napájen z troleje, ve druhé z baterií.

Plzeňská Škoda Transportation má krajské samosprávě dodat celkem 15 takových jednotek, i s patnáctiletým servisem a díly za celkem 3,5 miliardy korun.

